Dünyanın en iyi turizm ülkeleri açıklandı! Listenin başında sürpriz isim! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Ekonomik Forumu tarafından geçen ay yayınlanan Seyahat ve Turizm Kalkınma Endeksi 2024'e göre bazı ülkeler ve hükümetler bu riskleri en aza indirerek ve seyahat ve turizm potansiyellerini en üst düzeye çıkararak daha iyi bir iş çıkardılar.

Seyahat sektörü için inişli çıkışlı bir dört yıl geçmiş olsa da, uluslararası turist varışlarının nihayet 2024 yılında salgın öncesi seviyelere ulaşması bekleniyor.

Endeks, dünyadaki ülkeleri emniyet ve güvenlik, seyahat ve turizmin önceliklendirilmesi, hava ve kara yolculuğu altyapısı, doğal ve kültürel kaynaklar ve sürdürülebilirlik gibi faktörlere göre sıralıyor.

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Bu yılki ilk 10 sıralamasında İspanya, Japonya (geçen yılın kazananı), Fransa ve Avustralya ilk beşte yer alırken listenin başında da yeni bir ülke yer aldı. Bu ülke zirveyi iş ortamı, hava ve hava taşımacılığı alanlarında aldığı puanlarla küresel rekabeti geride bırakması sayesinde aldı.

Ulaştırma altyapısı ve doğal kaynaklar, ülkenin sağlam altyapısı, şehirlerarası seyahat kolaylığı, çeşitli doğal ve kültürel destinasyonları ve şehirler, parklar ve diğer ilgi çekici yerler rehberler için gezgin dostu kaynaklardır.

Şimdi 10'dan geriye doğru giderek ilk 10'daki ülkeleri sıralayacağız.