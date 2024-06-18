Dolandırıcıların yeni yöntemi: Yapay zeka! Afra Saraçoğlu’ndan Esra Erol’a Defne Samyeli’den Burak Özçivit’e hepsinin ses ve görüntülerini kullanıp...

Dolandırıcılar, bu kez teknolojiyi de oyunlarına alet etti. Yapay zeka yöntemlerini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan sahtekarların kurduğu oyun, bu kadar da olmaz dedirtti.
Öyle ki sahtekarlar, son dönemde giderek yaygınlaşan yapay zeka uygulamaları ile devlet yetkililerinin ve tanınmış kişilerin sesleri ve görüntüleri taklit ederek içerikler üretti. Ünlü isimlerin görüntü ve sesleri üzerinden sahte reklamlar üreten dolandırıcılar, binlerce kişiyi mağdur etti.
DEFNE SAMYELİ İSMİNİ KULLANIP TUZAĞA ÇEKTİLER
Dolandırıcıların ismini kullandığı isimlerden birisi, Defne Samyeli'ydi. Ses ve görüntüsü kullanılarak konuşmasının değiştirildiğini ve "Paranızı artıracağız ve katlayacağız" vaadiyle bahis sitelerinde kullanıldığını gören Samyeli, durumu hemen savcılığa bildirdi.