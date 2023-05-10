Aranmadık yer bırakmadılar ama bulamadılar! Müge Anlı'da Eşmi Akıncı kaybında kan donduran gerçekler "Para karşılığında..."
1 haftadır kayıp olan ve dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmaya başlanan Eşmi Akıncı olayında sıcak gelişmeler yaşanıyor... Karaman'ın Ermenek İlçesine bağlı Güneyyurt Beldesi'nde kaybolan Eşmi Akıncı'dan haber alınamıyor. Jandarma güçleri Eşmi Akıncı'yı harıl harıl ararken, Müge Anlı'nın 10 Mayıs canlı yayınında flaş iddialar ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...
10.05.2023 12:47 - Son Güncelleme: 10.05.2023 12:47