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Aranmadık yer bırakmadılar ama bulamadılar! Müge Anlı'da Eşmi Akıncı kaybında kan donduran gerçekler "Para karşılığında..."

1 haftadır kayıp olan ve dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmaya başlanan Eşmi Akıncı olayında sıcak gelişmeler yaşanıyor... Karaman'ın Ermenek İlçesine bağlı Güneyyurt Beldesi'nde kaybolan Eşmi Akıncı'dan haber alınamıyor. Jandarma güçleri Eşmi Akıncı'yı harıl harıl ararken, Müge Anlı'nın 10 Mayıs canlı yayınında flaş iddialar ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

10.05.2023 12:47 - Son Güncelleme: 10.05.2023 12:47
Aranmadık yer bırakmadılar ama bulamadılar! Müge Anlı’da Eşmi Akıncı kaybında kan donduran gerçekler Para karşılığında...

Eşmi Akıncı, Müge Anlı'da günlerdir aranıyor... Peki 1 haftadır kayıp olan Eşmi Akıncı nerede?

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Aranmadık yer bırakmadılar ama bulamadılar! Müge Anlı’da Eşmi Akıncı kaybında kan donduran gerçekler Para karşılığında...

52 yaşındaki Eşmi Akıncı'ya bir haftadır ulaşılamıyor.

Aranmadık yer bırakmadılar ama bulamadılar! Müge Anlı’da Eşmi Akıncı kaybında kan donduran gerçekler Para karşılığında...

52 yaşındaki Eşmi Akıncı'dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Aranmadık yer bırakmadılar ama bulamadılar! Müge Anlı’da Eşmi Akıncı kaybında kan donduran gerçekler Para karşılığında...

Ortadan kaybolan Akıncı'yı bulmak için Jandarma, AFAD ve belde halkı seferber oldu.

Aranmadık yer bırakmadılar ama bulamadılar! Müge Anlı’da Eşmi Akıncı kaybında kan donduran gerçekler Para karşılığında...

Karaman'da ki evinden kaybolan Eşmi Akıncı, annesi ile birlikte kendi evine yakın kuzenine gitmişti.

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