Dünyanın en ilginç insanları

Bu insanları gördüğünüzde halinize şükredeceksiniz. Kimisi kendini Hz.İsa sanıyor, kimisi yıllardır kolunu aşağıya indiremiyor. Dünyanın en ilginç insanları yaptıklarıyla ve söyledikleri ile görenleri hayrete düşürüyor. İşte dünyanın birbirinden ilginç insanları.

23 Kasım 2018 Cuma, 11:40:00 Güncelleme: 12:21:37
Dünyanın en İlginç insanları

Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.

Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.

Dünyanın en İlginç insanları

Ella, hayatı boyunca bir haftada 200 dolar kazandığı bir sirkte çalıştı.

Dünyanın en İlginç insanları
Dünyanın en İlginç insanları

Fannie Mills, olarak da bilinen "Ohio Big Foot Girl."

Dünyanın en İlginç insanları

Fannie, ayakları anormal büyümeye neden olan Milroy Hastalığı olarak bilinen bir durumu vardı.

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