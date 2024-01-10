Dünyanın en güçlü orduları listesi değişti! Türkiye 2024'te 3 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü
Global Firepower şirketi, 2024 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listeyi açıkladı. Bu değerlendirme, ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi kritik faktörleri dikkate alarak yapılıyor. Türkiye, bu önemli değerlendirmede elde ettiği başarı ile dikkat çekti, 3 ülkenin önüne geçmeyi başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası alandaki etkin ve güçlü duruşu öne çıkıyor. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...
ABD merkezli Global Firepower şirketi, 2024 versiyonuyla dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Türkiye, bu önemli değerlendirmede kayda değer bir başarı elde ederek listede 3 ülkenin önüne geçti. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralamasının detayları...