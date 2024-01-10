Dünyanın en güçlü orduları listesi değişti! Türkiye 2024'te 3 sıra zirveye yükseldi! İşte TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü

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ABD merkezli Global Firepower şirketi, 2024 versiyonuyla dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Türkiye, bu önemli değerlendirmede kayda değer bir başarı elde ederek listede 3 ülkenin önüne geçti. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralamasının detayları...