Dünyanın en güçlü orduları listesi A'dan Z'ye değişti! İran mı güçlü, Pakistan ordusu mu? Türkiye ise sıralamada yükseldi

Global Firepower şirketi, 2024 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıralayan listesini açıkladı. Bu değerlendirme, ülkelerin askeri kapasitesini, insan kaynaklarını, sahada kalma süresini ve hareket kabiliyetini gibi kritik faktörleri göz önünde bulunduruyor. Bu değerlendirmede, bazı ülkelerin askeri güçleri öne çıkarken, diğerleri ise beklentilerin altında kaldı. 2024 yılı değerlendirmesinde Türkiye, askeri gücünde kayda değer bir başarı gösterdi. Geçtiğimiz günlerde İran ve Pakistan arasında yaşanan çatışma, her iki ülkenin askeri güçlerinin karşılaştırılmasına yol açtı. Bu durum, "İran ordusu mu güçlü, yoksa Pakistan ordusu mu?" sorusunu gündeme getirdi. Global Firepower'ın raporunda bu iki ülkenin askeri kapasiteleri de dikkatle inceleniyor.