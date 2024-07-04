Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye 1.070 puanla 3 ülkeyi ezdi geçti

Global Firepower'ın merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" listesi açıklandı ve Türkiye'nin yükselişi dikkatlerden kaçmadı. Listenin yayınlanmasının ardından tüm gözler gökyüzündeki güç dengesine çevrildi. Global Firepower'ın analizlerine göre Türkiye, hava gücünü artırmaya yönelik yaptığı yatırımlar ve stratejik hamlelerle listenin üst sıralarına doğru tırmanışa geçti. İki basamak birden yükselen Türkiye, bu değişimle bölgesel ve küresel denklemlerdeki yerini de sağlamlaştırıyor.