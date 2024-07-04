Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye 1.070 puanla 3 ülkeyi ezdi geçti

Global Firepower'ın merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" listesi açıklandı ve Türkiye'nin yükselişi dikkatlerden kaçmadı. Listenin yayınlanmasının ardından tüm gözler gökyüzündeki güç dengesine çevrildi. Global Firepower'ın analizlerine göre Türkiye, hava gücünü artırmaya yönelik yaptığı yatırımlar ve stratejik hamlelerle listenin üst sıralarına doğru tırmanışa geçti. İki basamak birden yükselen Türkiye, bu değişimle bölgesel ve küresel denklemlerdeki yerini de sağlamlaştırıyor.
Global Firepower'ın merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" listesi sonunda yayınlandı ve Türk Hava Kuvvetleri'nden sevindiren haber geldi. Ülkelerin askeri güçlerini çeşitli kriterler ışığında değerlendiren platform, Türkiye'nin hava gücündeki yükselişini tescilledi. Listenin bu yılki yıldızı hiç kuşkusuz iki basamak birden yükselerek dikkatleri üzerine çeken Türkiye oldu.
İşte o liste...
100 TANZANYA - 39 puan
99 SENEGAL - 39 puan