Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye 1.060 üstü puanla 2 sıra birden atladı

Global Firepower'ın merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" raporu yayınlandı ve Türk Hava Kuvvetleri'nden gelen müthiş yükseliş, tüm dikkatleri Türkiye'ye çevirdi. Yapılan titiz analizler ve karşılaştırmalar sonucunda Türkiye, listede iki basamak birden tırmanarak göz kamaştırıcı bir başarıya imza attı. Raporda, Türkiye'nin bu etkileyici çıkışını; hava gücüne yapılan stratejik yatırımlara, yerli ve milli savunma sanayi hamlelerine ve modernizasyon çalışmalarına bağladığı görülüyor. Özellikle son yıllarda artan yerli üretim insansız hava araçları ve savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri'nin etkinliğini ve caydırıcılığını önemli ölçüde artırdı.