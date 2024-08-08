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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye 1.060 üstü puanla 2 sıra birden atladı

Global Firepower'ın merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" raporu yayınlandı ve Türk Hava Kuvvetleri'nden gelen müthiş yükseliş, tüm dikkatleri Türkiye'ye çevirdi. Yapılan titiz analizler ve karşılaştırmalar sonucunda Türkiye, listede iki basamak birden tırmanarak göz kamaştırıcı bir başarıya imza attı. Raporda, Türkiye'nin bu etkileyici çıkışını; hava gücüne yapılan stratejik yatırımlara, yerli ve milli savunma sanayi hamlelerine ve modernizasyon çalışmalarına bağladığı görülüyor. Özellikle son yıllarda artan yerli üretim insansız hava araçları ve savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri'nin etkinliğini ve caydırıcılığını önemli ölçüde artırdı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 09:43 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 09:43
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye 1.060 üstü puanla 2 sıra birden atladı 1

Askeri dengeleri altüst eden, merakla beklenen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" raporu nihayet Global Firepower tarafından yayınlandı. Dünyanın dört bir yanındaki stratejistlerin ve savunma uzmanlarının gözü kulağı bu listedeydi ve Türk Hava Kuvvetleri'nden gelen haber, Türkiye'yi gururlandırdı. Listenin üst sıralarına doğru tırmanan Türkiye, hava gücündeki bu reform ve atılım döneminin meyvelerini toplamaya başladı.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye 1.060 üstü puanla 2 sıra birden atladı 2

100 TANZANYA - 39 puan

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye 1.060 üstü puanla 2 sıra birden atladı 3

99 SENEGAL - 39 puan

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