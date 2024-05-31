Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye 1.069 puanla 3 ülkeye fark attı

Dünya genelinde orduların gücünü analiz eden ve sıralayan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2024 yılı için merakla beklenen "hava kuvvetleri sıralaması" raporunu nihayet yayımladı. Rapora göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri bu yıl dikkate değer bir yükseliş sergileyerek iki basamak birden tırmandı. Türkiye'nin bu başarısının ardında, stratejik yeteneklerinin artması ve modernizasyon çalışmalarının etkisi olduğu gözlemlendi.
Dünya genelinde askeri güç ve kapasite, uluslararası ilişkilerin temel taşlarından biri olarak önemini koruyor. Bu bağlamda, orduların gücünü değerlendiren sıralamalar sıkça merak ediliyor ve özellikle hava kuvvetleri sıralaması, stratejik açıdan büyük bir öneme sahip. ABD merkezli Global Firepower internet sitesi, 2024 yılı için merakla beklenen "hava kuvvetleri sıralaması" raporunu yayımladı. İşte dünyanın en iyi 100 hava kuvvetleri listesi ve Türkiye'nin dikkat çekici yükselişi...
100 TANZANYA - 39 puan
99 SENEGAL - 39 puan