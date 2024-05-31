Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Türkiye 1.069 puanla 3 ülkeye fark attı

Dünya genelinde orduların gücünü analiz eden ve sıralayan ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2024 yılı için merakla beklenen "hava kuvvetleri sıralaması" raporunu nihayet yayımladı. Rapora göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri bu yıl dikkate değer bir yükseliş sergileyerek iki basamak birden tırmandı. Türkiye'nin bu başarısının ardında, stratejik yeteneklerinin artması ve modernizasyon çalışmalarının etkisi olduğu gözlemlendi.