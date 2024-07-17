Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: Türkiye 1.069 puanla 2 sıra birden yükseldi!

Global Firepower'ın nefesleri kesen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" raporu yayınlandı ve tüm dikkatler Türkiye'nin gerçekleştirdiği etkileyici çıkışa çevrildi. Rapora göre Türkiye, hava gücüne yaptığı stratejik yatırımlar ve kararlı adımlarla listede iki basamak birden yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Bu hızlı yükseliş, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel arenadaki askeri gücünü perçinlerken, havacılık alanındaki iddiasını da gözler önüne seriyor.