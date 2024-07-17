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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: Türkiye 1.069 puanla 2 sıra birden yükseldi!

Global Firepower'ın nefesleri kesen "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" raporu yayınlandı ve tüm dikkatler Türkiye'nin gerçekleştirdiği etkileyici çıkışa çevrildi. Rapora göre Türkiye, hava gücüne yaptığı stratejik yatırımlar ve kararlı adımlarla listede iki basamak birden yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Bu hızlı yükseliş, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel arenadaki askeri gücünü perçinlerken, havacılık alanındaki iddiasını da gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:18 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:20
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: Türkiye 1.069 puanla 2 sıra birden yükseldi! 1

Dünyanın dört bir yanındaki askeri uzmanların ve savunma analistlerinin merakla beklediği an geldi çattı! Global Firepower, "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024" listesini sonunda açıkladı. Nefes kesen listede Türk Hava Kuvvetleri'nden gurur veren bir başarı haberi geldi. Gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Türkiye, hava gücündeki etkileyici yükselişle adını üst sıralara yazdırmayı başardı.

İşte o liste...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: Türkiye 1.069 puanla 2 sıra birden yükseldi! 2

100 TANZANYA - 39 puan

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: Türkiye 1.069 puanla 2 sıra birden yükseldi! 3

99 SENEGAL - 39 puan

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