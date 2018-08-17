Dünyanın en çok satan araba modelleri



2018'in ilk yarısında 12.2 milyon adetle dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de de yüzde 4'lük bir büyüme gerçekleşirken, satışların yüzde 60'ının SUV gövde tipi modellerden oluşması dikkat çekiyor. İşte 2018'in ilk yarısında dünyada en çok satan ilk 20 model...

