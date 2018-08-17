Dünyanın en çok satan araba modelleri
İngiltere merkezli pazar araştırmaları firması JATO'nun 2018 ilk yarısına dair verilerden derlediği rapora göre dünya çapında ilk altı ayda geçen yıla kıyasla yüzde 3.6 artışla 44 milyon araç satıldı. Satılan araçların hangi model olduğunu merak ediyorsanız haberin detayına bakabilirsiniz...
17 Ağustos 2018 Cuma, 16:36:10 Güncelleme: 16:37:35
İngiltere merkezli pazar araştırmaları firması JATO'nun 2018 ilk yarısına dair verilerden derlediği rapora göre dünya çapında ilk altı ayda geçen yıla kıyasla yüzde 3.6 artışla 44 milyon araç satıldı.
Dünyanın ikinci en büyük nüfusuyla ve hızla gelişen ekonomisiyle otomobil satışlarında adeta patlama yaşayan Hindistan pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 büyüyerek, Çin, ABD ve Japonya'nın ardından dünyanın en büyük dördüncü pazarı haline geldi.
2018'in ilk yarısında 12.2 milyon adetle dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de de yüzde 4'lük bir büyüme gerçekleşirken, satışların yüzde 60'ının SUV gövde tipi modellerden oluşması dikkat çekiyor. İşte 2018'in ilk yarısında dünyada en çok satan ilk 20 model...
1- Ford F-150 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 3 artışla 542 bin 827 adet sattı
2- Toyota Corolla 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 1 artışla 478 bin 122 adet sattı