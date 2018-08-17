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Çok güleceğiniz efsane tweetler

Sosyal medyada trend olan efsane tweetlere çok güleceksiniz. İşte o tweetler...

17 Ağustos 2018 Cuma, 12:48:56 Güncelleme: 13:22:08
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Çok güleceğiniz efsane tweetler
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Çok güleceğiniz efsane tweetler
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Çok güleceğiniz efsane tweetler
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Çok güleceğiniz efsane tweetler
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Çok güleceğiniz efsane tweetler
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