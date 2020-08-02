Dünyada en çok konuşulan ve en güçlü dilleri! Bakın Türkçe kaçıncı sırada? Çok şaşıracaksınız
Türkçe dünya dilleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? Türkçe üst sıralarda bulunuyor. İşte dünyada en çok konuşulan diller listesi... Birincinin Çince olduğu listede Türkçe üst sıralarda bulunuyor. Nüfusu itibariyle Çince dünyanın en çok konuşulan dili konumunda. Türkçe, en çok konuşulan diller arasında oldukça iddialı bir noktada. İşte dünyada en çok konuşulan dilleri sıralaması...
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİ
Dil tarihi uzmanları, Türk dilinin tarihî gelişimini dönemlere ayırırken metinlerle takip edilen dönemden öncesi için birbirinden az çok farklı ayrımlar ve adlandırmalar yaparlar. Bu farklılıkları bir kenara bırakarak Türk dilinin tarihî dönemlerini şöyle özetleyebiliriz:
1. Altay Dil Birliği Dönemi:
Türkçenin Altay dillerinden (Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Korece, Japonca) henüz ayrılmadığı karanlık bir dönem olarak değerlendirilir.
2. En Eski Türkçe Dönemi:
Türkçenin bağımsız bir dil olarak ana Altaycadan ayrıldığı dönem olarak kabul edilmektedir.
3. İlk Türkçe Dönemi:
Hun, Avar, Hazar, Bulgar dillerinin Türkçeden henüz ayrılmadığı dönem olarak gösterilir.