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Dünyada en çok konuşulan ve en güçlü dilleri! Bakın Türkçe kaçıncı sırada? Çok şaşıracaksınız

Türkçe dünya dilleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? Türkçe üst sıralarda bulunuyor. İşte dünyada en çok konuşulan diller listesi... Birincinin Çince olduğu listede Türkçe üst sıralarda bulunuyor. Nüfusu itibariyle Çince dünyanın en çok konuşulan dili konumunda. Türkçe, en çok konuşulan diller arasında oldukça iddialı bir noktada. İşte dünyada en çok konuşulan dilleri sıralaması...

02.08.2020 21:37 - Son Güncelleme:
Dünyada en çok konuşulan ve en güçlü dilleri! Bakın Türkçe kaçıncı sırada? Çok şaşıracaksınız

Türk dili tarihi, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimeler şeklinde bilinen ilk örneklerine rastlanan, coğrafya olarak Moğolistan ve Çin içlerinden Avrupa'nın ortalarına, Sibirya'dan Hindistan ve Kuzey Afrika sahasına kadar yayılmış olan Türk dilinin tarihidir.


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Dünyada en çok konuşulan ve en güçlü dilleri! Bakın Türkçe kaçıncı sırada? Çok şaşıracaksınız

TÜRK DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİ

Dil tarihi uzmanları, Türk dilinin tarihî gelişimini dönemlere ayırırken metinlerle takip edilen dönemden öncesi için birbirinden az çok farklı ayrımlar ve adlandırmalar yaparlar. Bu farklılıkları bir kenara bırakarak Türk dilinin tarihî dönemlerini şöyle özetleyebiliriz:

1. Altay Dil Birliği Dönemi:

Türkçenin Altay dillerinden (Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Korece, Japonca) henüz ayrılmadığı karanlık bir dönem olarak değerlendirilir.

2. En Eski Türkçe Dönemi:

Türkçenin bağımsız bir dil olarak ana Altaycadan ayrıldığı dönem olarak kabul edilmektedir.

3. İlk Türkçe Dönemi:

Hun, Avar, Hazar, Bulgar dillerinin Türkçeden henüz ayrılmadığı dönem olarak gösterilir.

Dünyada en çok konuşulan ve en güçlü dilleri! Bakın Türkçe kaçıncı sırada? Çok şaşıracaksınız

Çince dünyada en çok konuşulan dillerin arasında ilk sırada yer alıyor...

Dünyada en çok konuşulan ve en güçlü dilleri! Bakın Türkçe kaçıncı sırada? Çok şaşıracaksınız

Çince'yi dünyada toplam 1.300.000.000 insan konuşuyor.

Dünyada en çok konuşulan ve en güçlü dilleri! Bakın Türkçe kaçıncı sırada? Çok şaşıracaksınız

Dünya dili olarak bildiğimiz İngilizce ise en çok konuşulan dillerin arasında 2. sırayı alıyor. İngilizce en çok konuşulan dil olmasada en yaygın dil olma özelliğini taşımaktadır.

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