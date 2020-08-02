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Avrupa Uzay Ajansı yeniden görüntüledi! İşte kelebeğe benzeyen NGC 2899...

Uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazların oluşturduğu nebula veya bulutsular, yıldızların yaydığı enerji sayesinde görünür hale gelebiliyor. Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki Çok Büyük Teleskop (VLT), kelebek şeklini andıran bir nebulayı görüntüledi. Merkezinden itibaren iki ışık yılı kadar geniş bir mesafeye (yaklaşık 19 trilyon km) yayılan gazın sıcaklığının 10 bin derece olduğu düşünülüyor. İşte kelebeğe benzeyen NGC 2899...

02.08.2020 14:01 - Son Güncelleme: 02.08.2020 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





