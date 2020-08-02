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Avrupa Uzay Ajansı yeniden görüntüledi! İşte kelebeğe benzeyen NGC 2899...

Uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazların oluşturduğu nebula veya bulutsular, yıldızların yaydığı enerji sayesinde görünür hale gelebiliyor. Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki Çok Büyük Teleskop (VLT), kelebek şeklini andıran bir nebulayı görüntüledi. Merkezinden itibaren iki ışık yılı kadar geniş bir mesafeye (yaklaşık 19 trilyon km) yayılan gazın sıcaklığının 10 bin derece olduğu düşünülüyor. İşte kelebeğe benzeyen NGC 2899...

02.08.2020 14:01 - Son Güncelleme: 02.08.2020 14:01
Avrupa Uzay Ajansı yeniden görüntüledi! İşte kelebeğe benzeyen NGC 2899...

Uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazların oluşturduğu nebula veya bulutsular, yıldızların yaydığı enerji sayesinde görünür hale gelebiliyor.

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Avrupa Uzay Ajansı yeniden görüntüledi! İşte kelebeğe benzeyen NGC 2899...

Avrupa Uzay Ajansı'nın Avrupa Güney Gözlemevi'nde bulunan Çok Büyük Teleskop (VLT), NGC 2899 olarak isimlendirilen ve kelebeği andıran nebulanın etkileyici bir fotoğrafını çekti.

Avrupa Uzay Ajansı yeniden görüntüledi! İşte kelebeğe benzeyen NGC 2899...

Merkezinden itibaren iki ışık yılı kadar geniş bir mesafeye (yaklaşık 19 trilyon km) yayılan gazın sıcaklığının 10 bin derece olduğu düşünülüyor. Bu sıcaklık, gaz bulutunun bu şekilde parlamasına neden oluyor.

Avrupa Uzay Ajansı yeniden görüntüledi! İşte kelebeğe benzeyen NGC 2899...

SICAKLIĞIN NEDENİ YÜKSEK RADYASYON

Avrupa Uzay Ajansı, bulutsunun ana yıldızındaki radyasyon nedeniyle bu derece sıcak olduğunu söylüyor. Bu sıcaklıklar da mavi parıltılı oksijenin etrafındaki hidrojenin kırmızı renkte parlamasını sağlıyor.

Avrupa Uzay Ajansı yeniden görüntüledi! İşte kelebeğe benzeyen NGC 2899...

Uzay kelebeği, Güney Yarımküre'den görülen ve Yelken diye de bilinen Vela Takımyıldızı'nda, 3 bin ile 6 bin 500 ışık yılı arası bir uzaklıkta yer alıyor. Bulutsunun merkezinde kendisine çarpıcı ve neredeyse simetrik şeklini veren iki yıldızı bulunuyor.

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