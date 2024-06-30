PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram...

Dünya'da sosyal medya kullanım oranı belli oldu. Dünyada kullanıcılarının sayısı her yıl artan sosyal medyayı 2024 verilerine göre toplam nüfusun yüzde 62'si kullanıyor. Öte yandan Türkiye'nin ise toplam kullanım süresi ve em çok kullanıcıya sahip olduğu sosyal medya platformu dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 15:04 Güncelleme 30 Haziran 2024, 15:06
Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram... 1

AA muhabirinin on-line istatistik portalı Statista'dan derlediği verilere göre nisan itibarıyla Facebook, aylık aktif 3 milyarı aşan sayısıyla dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olarak zirvedeki yerini koruyor.

Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram... 2

Facebook'un da sahibi Meta şirketine ait Instagram ve WhatsApp, aylık 2 milyar kullanıcısıyla listede 3'üncü ve 4'üncü sırada, Facebook Messenger da bir milyar kullanıcısıyla 7'nci sırada bulunuyor.

Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram... 3

Listede 2'nci sırada Google'ın sahibi olduğu çevrim içi video paylaşım platformu YouTube geliyor. YouTube, dünya çapında 2,5 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu X (Eski adıyla Twitter) platformu ise 611 milyon kullanıcıyla 12'nci sırada bulunuyor.

SON DAKİKA