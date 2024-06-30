Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram...

Dünya'da sosyal medya kullanım oranı belli oldu. Dünyada kullanıcılarının sayısı her yıl artan sosyal medyayı 2024 verilerine göre toplam nüfusun yüzde 62'si kullanıyor. Öte yandan Türkiye'nin ise toplam kullanım süresi ve em çok kullanıcıya sahip olduğu sosyal medya platformu dikkat çekti. İşte tüm detaylar...