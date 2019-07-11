Dünya Meghan Markle'ı yerden yere vurdu 'Bu nasıl anne, utanç verici!'
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kanlı bıçaklı eltileri Kate Middleton ile Meghan Markle, uzun bir aradan sonra ilk kez bir etkinliğe birlikte katıldı. Prens William ve Prens Hary kardeşler polo maçı yaparken eltiler çocukları ile vakit geçirdi ancak birbirlerinin yüzüne dahi bakmadılar. Günün olay yaratan ismi ise yine Meghan Markle oldu. Meghan Markle ile bebeği Archie'yi görenler 'Utanç verici!' yorumunda bulundu.
11.07.2019 10:29
- Son Güncelleme: 11.07.2019 10:39
Kraliyet Ailesi üyeleri Kate Middleton – Prens William ve Meghan Markle – Prens Harry, dün İngiltere'de düzenlenen Wokingham'daki Billingbear Polo Kulübü'nde bir polo turnuvasına katıldı.
Hayırseverlik maçında prensler at üstünde koştururken, eltiler de çocuklarıyla birlikte maçı izledi.
HA BIRAKTI HA BIRAKACAK
Kate Middleton üç çocuğu ile keyifli vakit geçirirken, Meghan Markle ise acemi halleriyle dikkat çekti. Şu an resmi olarak hala doğum izninde olmasına rağmen, iki ay içinde üçüncü kez basının karşısına çıkan Meghan'ın bebeği Archie'yi tutamayışı tartışmalara neden oldu.
İlk kamuya açık verdiği görüntülerde iki aylık bebeği tutmayı bir türlü beceremeyen Meghan, kraliyet yorumcuları tarafından da eleştirildi.
'Tutarken rahatsız gibi görünüyor', 'Birazdan bebeği bırakacak gibi' yorumu yapan eleştirmenler dışında, sosyal medya da Meghan'ı acımasızca eleştirdi.