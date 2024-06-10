Dünya askeri güç sıralaması belli oldu! Türkiye 100 ordu arasında adını zirveye yazdırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırmada, 2024 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu. Global Firepower, ülkelerin askeri güçlerini değerlendirirken teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörü göz önünde bulunduruyor. Bu kapsamlı değerlendirme sonucunda, 2024 yılının en güçlü orduları sıralandı ve Türkiye, bu listede 3 sıra birden yükselerek dikkat çekti. İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü 100 ordusu...
ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, 2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Global Firepower'ın, ülkelerin askeri güçlerini değerlendirmek için 60'tan fazla faktörü göz önünde bulundurduğu bu araştırma, dünya çapındaki güç dengelerinde önemli değişiklikler olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin de bu listeye göre 3 sıra yükselerek dikkat çeken bir başarı elde ettiği görüldü.
100- KIRGIZİSTAN
99 - LETONYA