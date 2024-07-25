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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı: Türkiye 100 ülke arasında devleri solladı!

Askeri güç dengelerini mercek altına alan araştırmalar, ülkelerin jeopolitik konumlarını anlamak ve geleceğe dair öngörülerde bulunmak için önemli veriler sunuyor. Bu alanda önde gelen isimlerden biri olan ABD merkezli Global Firepower, 2024 yılı için hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesini yayınladı. Liste, ülkelerin askeri gücünü 60'tan fazla kriter üzerinden değerlendiren kapsamlı bir analize dayanıyor. Teknoloji, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi unsurlar, bu sıralamayı belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Peki, Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 14:13 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 14:13
Dünya askeri güç sıralaması açıklandı: Türkiye 100 ülke arasında devleri solladı! 1

Teknolojik yeteneklerden savunma bütçesine, coğrafi konumdan lojistik altyapıya kadar geniş bir yelpazede yapılan analizler, ülkelerin askeri alandaki gerçek potansiyellerini ortaya koymayı hedefliyor.

İşte merak edilen dünya askeri güç sıralaması...

Dünya askeri güç sıralaması açıklandı: Türkiye 100 ülke arasında devleri solladı! 2

100- KIRGIZİSTAN

Dünya askeri güç sıralaması açıklandı: Türkiye 100 ülke arasında devleri solladı! 3

99 - LETONYA

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