Dünya askeri güç sıralaması açıklandı: Türkiye 100 ülke arasında devleri solladı!

Askeri güç dengelerini mercek altına alan araştırmalar, ülkelerin jeopolitik konumlarını anlamak ve geleceğe dair öngörülerde bulunmak için önemli veriler sunuyor. Bu alanda önde gelen isimlerden biri olan ABD merkezli Global Firepower, 2024 yılı için hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Orduları" listesini yayınladı. Liste, ülkelerin askeri gücünü 60'tan fazla kriter üzerinden değerlendiren kapsamlı bir analize dayanıyor. Teknoloji, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi unsurlar, bu sıralamayı belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Peki, Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte merak edilenler...