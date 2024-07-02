Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Türkiye 100 ordu arasında zirveye imzasını attı

Global Firepower tarafından yapılan son araştırma, dünya genelindeki askeri güç dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 yılı için yayımlanan ve 60'tan fazla faktörün titizlikle değerlendirildiği çalışmada Türk Silahlı Kuvvetleri, önceki yıla göre üç sıra birden yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Teknolojik yetkinlik, askeri birim sayısı, mali olanaklar ve lojistik kabiliyet gibi kriterlerin belirleyici olduğu sıralamada, Türkiye'nin yükselişi dikkatlerden kaçmadı.