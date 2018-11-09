Dünya 256 yaşına kadar yaşadığı Li Ching-Yuenı konuşuyor

Dünya 256 yaşına kadar yaşadığı Li Ching-Yuen'ı konuşuyor
Uzun yaşam veya sonsuzluk insanlığın yüzyıllardır merak ettiği kavramlardan biri. Peki uzun yaşamında sırrı nedir? Ölümsüzlük var mıdır? Bu soruların yanıtları bilinmez ama kaynaklar, Çinli Li Ching-Yuen'ın 256 yaşına kadar yaşadığını iddia ediyor. 100-150 değil, Çinli Li Ching-Yuen tam 256 yaşına kadar yaşadı. Gelin 256 yaşına kadar yaşayan Li Ching-Yuen'in sırlarına bakalım.
Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı.
BİR İNSAN EN FAZLA NE KADAR YAŞAR?
Peki bir insanın 200 yıldan fazla yaşamış olabileceği ihtimali hakkında ne düşünürsünüz; hem de geçmişte? Gerçekten insanlar bu kadar uzun yaşayabilir mi?
Öyleyse 256 yıl yaşadığı iddia edilen Çinli Li Ching-Yuen'in hikâyesine göz atmaya ne dersiniz?
1930'da New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede Chengdu Üniversitesi'nden profesör Wu Chung-chieh, Çin İmparatorluk kayıtlarında 1827 yılında 150. yaş gününü kutlayan Li Ching-Yuen isimli bir adamın bilgilerine ulaştığını iddia etti. İddiaya göre Li 1677 yılında dünyaya gelmişti!
Üstelik iddiaya göre, 1877 yılında Li Ching-Yuen'in 200. yaş gününü ulaştığını gösteren belgelere de ulaşıldı.