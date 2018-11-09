Dünya 256 yaşına kadar yaşadığı Li Ching-Yuenı konuşuyor

Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı.

BİR İNSAN EN FAZLA NE KADAR YAŞAR?

Peki bir insanın 200 yıldan fazla yaşamış olabileceği ihtimali hakkında ne düşünürsünüz; hem de geçmişte? Gerçekten insanlar bu kadar uzun yaşayabilir mi?

Öyleyse 256 yıl yaşadığı iddia edilen Çinli Li Ching-Yuen'in hikâyesine göz atmaya ne dersiniz?