Baba Vangayı gölgede bırakan Shipton ana kehanetleri tüyleri diken diken etti

Baba Vanga'yı gölgede bırakan Shipton ana kehanetleri tüyleri diken diken etti
Bildiğiniz kahinler kimler? Nostradamus, Baba Vanga? Sizi daha önce adını pek duymadığınız ama dünyanın en gizemli kahinlerinden biri olan Shipton Ana ile tanıştıralım. Dünyanın en ilginç kahini belki de Shipton Ana. Doğumuyla, ölümüyle ve kehanetleriyle bu ününü de destekliyor. Ve öyle kehanetleri var ki, inanmamak elde değil. İşte Shipton ana ve onun tüyler ürperten kehanetleri....
İngiltere'nin en ünlü kadın kahini olan ve 'Çağdaş Nostradamus' olarak adlandırılan Shipton Ana'nın kehanetleri bugüne ışık tutuyor. Kralların, kraliçelerin ölümlerinden, İngiltere'nin geleceğine, savaşlardan, önemli tarihi olaylara, küresel ısınmadan, büyük depremlere dek birçok öngörüsü gerçek oldu.
Shipton Ana, kralların, kraliçelerin ölümlerini ve İngiltere'nin geleceğini öngördü, savaşlardan ve tarihi olaylardan bahsetti, onun zamanında atlı arabalarla yolculuk yapılırdı, atsız giden arabaları, yelkensiz giden gemileri anlattı ve demirin suyun üstünde tahta gibi batmadan yüzeceğini söyledi.
17. yüzyılın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666'daki Londra veba salgınını ve yangınını öngördü. Tarihçi Pepys'in 1666 yılı günlüğünde Shipton Ana'nın öngörüsü açıkça yazmaktadır. Kehanetlerini nasıl yaptığı bilinmiyor, Kardinal Wolsey´in ölümünden sonra, sessiz ve sakin bir yaşam sürdürdüğü sanılıyor, zaten kaynaklarda nedense Wolsey olayından sonra ayrıntılı bilgilere artık rastlanmıyor, sanki o andan sonra Shipton Ana'dan söz etmek yasaklanmış gibi...
Shipton Ana, 1561 yılında Knaresborough'da Dropping Well yakınlarında öldü. Öldüğünde tüm Britanya'da tanınan ve sayılan bir kahineydi. Ölümünün zamanını ve nasıl olacağını önceden söylemişti, bu nedenle yaşamı boyunca engizisyondan hiç korkmadı, meslektaşlarının peş peşe öldürüldükleri Orta Çağ'da Shipton Ana, kendisine dokunamayacaklarını biliyordu. Öleceği günün sabahında yatağına yattı, uyudu ve bir daha uyanmadı. Kendi sözüyle üç yirmi ve bir onüç yıl yaşamıştı.