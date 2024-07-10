Düğün salonunda cinayet: Yeğenine kurşun yağdırdı | İstenen ceza belli oldu

Kocaeli'de Muharrem Çiçek isimli şahıs düğün salonunda karşılaştığı yeğeni Hakan Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdü. Çiçek'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek sanığın 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapsini istedi. O anlar görüntüsü de ortaya çıktı.