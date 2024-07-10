Düğün salonunda cinayet: Yeğenine kurşun yağdırdı | İstenen ceza belli oldu

Kocaeli'de Muharrem Çiçek isimli şahıs düğün salonunda karşılaştığı yeğeni Hakan Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdü. Çiçek'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek sanığın 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapsini istedi. O anlar görüntüsü de ortaya çıktı.
Kocaeli'de Muharrem Çiçek isimli şahıs düğün salonunda karşılaştığı yeğeni Hakan Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, 30 Ekim 2022'de İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Akrabasının düğününe katılan Muharrem Çiçek ile daha önce annesi ve kız kardeşiyle tartışması nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Hakan Aydın karşılaşınca tartışma çıktı.
Çiçek, tartışma sırasında annesine küfretmekle suçladığı Aydın'ı yanındaki tabancayla vurup kaçtı. Boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın, kaldırıldığı hastanede öldü. Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muharrem Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.