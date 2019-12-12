'Drakula' ortaya çıktı! Herkes bahçesini yakmaya başladı

Böcekle başa çıkamadıkları için bu yöntemi seçtiklerini belirten Temel Aydın, vatandaşların böcekle uğraşmamak için fındıklarından vazgeçtiklerini söyledi. Aydın, "Sadece benim 8 dönümlük arazimi söktüm. Yalnızca Esiroğlu'nda 15 kişi yüzlerce dönüm fındığını söktü. Bir çok kişi 'neden böcekle uğraşayım' diyor. Herkes fındığından memnun ama böcek herkesi canından bezdirdi" dedi.