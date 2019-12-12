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'Drakula' ortaya çıktı! Herkes bahçesini yakmaya başladı

Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde fındık bahçelerinde dalların kurumasına neden olan ve halk arasında 'Drakula' olarak adlandırılan böceğin hızla yayılması ve çözüm bulunamaması nedeniyle üreticiler çareyi bahçelerindeki fındıkları önce sökmekte sonra da yakmakta buldu.

12.12.2019 18:17 - Son Güncelleme: 12.12.2019 18:20
'Drakula' ortaya çıktı! Herkes bahçesini yakmaya başladı

Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesi'nde 2016 yılından itibaren görülmeye başlayan ve fındık dallarını kuruttuğu için 'Drakula' olarak isimlendirilen 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' ile mücadeleyi fındık üreticisi kaybetti.

'Drakula' ortaya çıktı! Herkes bahçesini yakmaya başladı

Yöredeki yaklaşık 15 fındık üreticisi yüzlerce dönüm arazide özellikle fındık mevsiminde ortaya çıkan 'Drakula'dan kurtulamayınca önce fındık ağaçlarını iş makineleriyle söktürdü, ardından da sökülen fındık ocaklarını ateşe verdi.

'Drakula' ortaya çıktı! Herkes bahçesini yakmaya başladı

Böcekle başa çıkamadıkları için bu yöntemi seçtiklerini belirten Temel Aydın, vatandaşların böcekle uğraşmamak için fındıklarından vazgeçtiklerini söyledi. Aydın, "Sadece benim 8 dönümlük arazimi söktüm. Yalnızca Esiroğlu'nda 15 kişi yüzlerce dönüm fındığını söktü. Bir çok kişi 'neden böcekle uğraşayım' diyor. Herkes fındığından memnun ama böcek herkesi canından bezdirdi" dedi.

'Drakula' ortaya çıktı! Herkes bahçesini yakmaya başladı

24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1961 karar nolu Cumhurbaşkanı kararı ile 'Drakula' lakaplı fındık dallarını kurutan 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' ile mücadele çalışması başlatılmış ve Cumhurbaşkanlığı yayınladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı almıştı.

'Drakula' ortaya çıktı! Herkes bahçesini yakmaya başladı

Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz ay Trabzon'da Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız başkanlığında yapılan toplantıda zararlı ile mücadele konusu ele alınırken, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile ilgili yapılan çalışmaları anlatmıştı.

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