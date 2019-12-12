Nostradamus'tan duyanları şoke eden Türkiye kehaneti! "Geceler boyu yeryüzü sallanacak"

Tüm zamanların en tanınmış kahini Nostradamus'un deprem, sel ve diğer doğal felaketlerle ilgili kehanetleri olduğu da bilinmekte.



YENİDEN OKUNUYOR

2019 yılının yaklaştığı bu günlerde ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...