Nostradamus'tan duyanları şoke eden Türkiye kehaneti! "Geceler boyu yeryüzü sallanacak"
Dünyada ve ülkemizde son günlerde gelen depremler kendisine 'İyi geceler' diyen papaza 'Bu son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım.' diyerek kendi ölümünü bilen kahin Nostradamus'u hatırlattı. Dünyanın en ilginç kahini olan Nostradamus'un kehanetleri yeniden okunuyor. Nostradamus'un özellikle Türkiye ile ilgili kehanetleri oldukça dikkat çekici. Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan donduran cinsten. Eğer gerçekleşirse Türkiye'de taş üstünde taş kalmayacak. İşte birbirinden korkunç Türkiye kehanetleri...
Gut romatizması ve su toplaması nedeniyle durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 1566 gecesi kendisine "İyi geceler" diyen bir papaza şu cevabı verir: "Bu son gecem. Sabaha ölmüş olacağım…"
Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.
Tüm zamanların en tanınmış kahini Nostradamus'un deprem, sel ve diğer doğal felaketlerle ilgili kehanetleri olduğu da bilinmekte.
YENİDEN OKUNUYOR
2019 yılının yaklaştığı bu günlerde ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...
Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak
Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.