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Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlık. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir. İşte Deccal'in alametleri.

13.12.2019 12:25 - Son Güncelleme: 13.12.2019 12:25
Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

Deccal nedir?

Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. "Hz. Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur." buyurmakla da, onun tahribatının dehşet ve büyüklüğünü nazara vermiştir. Başka bir hadis-i şeriflerinde ise onun şerrinin şeytandan daha etkili olduğunu bildirirler.(2) Sadece Resûl-i Ekremin (a.s.m.) değil, istisnasız bütün peygamberlerin ümmetlerini ondan sakındırması, Firavunların, Nemrudların fitnesinin onun fitnesi yanında küçük kalacağına dikkatleri çekmek içindir.

Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.

Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

Deccal'in alametleri ortaya çıktı! Dünya ürperdi, işaretler tek tek beliriyor

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

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