Deprem bölgesinde binlerce araç pert oldu! Hasar havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreğimizi yaktı. 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Can kayıpları Türkiye'yi yasa boğarken bölgede yaşanan hasar da gün güzüne çıkıyor. Hatay ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor. Araçların toplandığı alan alan havadan görüntülendi.
17.02.2023 09:58 - Son Güncelleme: 17.02.2023 09:58
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreğimizi yaktı. 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
Can kayıpları Türkiye'yi yasa boğarken bölgede yaşanan hasar da gün güzüne çıkıyor. Hatay ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.