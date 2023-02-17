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Haberler Yaşam Deprem bölgesinde binlerce araç pert oldu! Hasar havadan görüntülendi

Deprem bölgesinde binlerce araç pert oldu! Hasar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreğimizi yaktı. 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Can kayıpları Türkiye'yi yasa boğarken bölgede yaşanan hasar da gün güzüne çıkıyor. Hatay ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor. Araçların toplandığı alan alan havadan görüntülendi.

17.02.2023 09:58 - Son Güncelleme: 17.02.2023 09:58
Deprem bölgesinde binlerce araç pert oldu! Hasa havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreğimizi yaktı. 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deprem bölgesinde binlerce araç pert oldu! Hasa havadan görüntülendi

Can kayıpları Türkiye'yi yasa boğarken bölgede yaşanan hasar da gün güzüne çıkıyor. Hatay ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.

Deprem bölgesinde binlerce araç pert oldu! Hasa havadan görüntülendi

BİNLERCE ARAÇ PERT OLDU

Hatay'da araçların toplandığı alan alan havadan görüntülendi.

Deprem bölgesinde binlerce araç pert oldu! Hasa havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü.

Deprem bölgesinde binlerce araç pert oldu! Hasa havadan görüntülendi

Hurdaya dönen yaklaşık 2 bin araç, belediyeye ait asfalt işleme tesislerinin bulunduğu alanda toplandı.

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