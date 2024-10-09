Dizinin baş yapımcısı açıkladı! Simpsonlar’ın ürkütücü kehanetlerinin ardındaki gerçek bakın neymiş

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizisi olan "Simpsonlar" (The Simpsons), izleyicilerine yıllardır gelecekte gerçekleşecek olayları tuhaf bir şekilde tahmin etme yeteneği ile sürprizler sunmaya devam ediyor. Donald Trump'ın başkanlık dönemi ve 2020'deki katil eşek arısı istilası gibi öngörülemez olayları daha gerçekleşmeden haber verme kabiliyeti, bu popüler çizgi filmi her daim dikkat çeken bir yapım haline getiriyor.