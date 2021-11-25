Vav TV İzle
Haberler Yaşam Diyarbakır Kayapınar'da kadın hasta dehşet saçtı! Doktoru bıçakladı, sağlık merkezini birbirine kattı

Diyarbakır Kayapınar'da kadın hasta dehşet saçtı! Doktoru bıçakladı, sağlık merkezini birbirine kattı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kadın hasta, elindeki bıçakla ortalığı bir birine kattı ve doktor Aziz Tanelçi'yi yaraladı. Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İşte tüm detaylar...

25.11.2021 22:24 - Son Güncelleme: 25.11.2021 22:26
Diyarbakır Kayapınar’da kadın hasta dehşet saçtı! Doktoru bıçakladı, sağlık merkezini birbirine kattı

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Luna Park Aile Sağlık Merkezinde meydana gelen olayda Dr. Aziz Tanelçi ile tartışan hasta, bıçak çekerek doktora saldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diyarbakır Kayapınar’da kadın hasta dehşet saçtı! Doktoru bıçakladı, sağlık merkezini birbirine kattı

Tanelçi'nin vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan hasta, daha sonra elindeki bıçakla sedye, dolap, kapı gibi aile hekimliğinin eşyalarını parçalayarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Diyarbakır Kayapınar’da kadın hasta dehşet saçtı! Doktoru bıçakladı, sağlık merkezini birbirine kattı

ELİNDEKİ BIÇAKLA DOKTORU YARALADI
Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Diyarbakır Kayapınar’da kadın hasta dehşet saçtı! Doktoru bıçakladı, sağlık merkezini birbirine kattı

Aile sağlık merkezinin ise kapatılarak faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Diyarbakır Kayapınar’da kadın hasta dehşet saçtı! Doktoru bıçakladı, sağlık merkezini birbirine kattı

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan saldırı anının ilk güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde kadının, doktor odasına hızlı bir şekilde girdiği görüldü.

SON DAKİKA