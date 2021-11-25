Diyarbakır Kayapınar’da kadın hasta dehşet saçtı! Doktoru bıçakladı, sağlık merkezini birbirine kattı

ELİNDEKİ BIÇAKLA DOKTORU YARALADI

Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.