Diyarbakır Kayapınar'da kadın hasta dehşet saçtı! Doktoru bıçakladı, sağlık merkezini birbirine kattı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kadın hasta, elindeki bıçakla ortalığı bir birine kattı ve doktor Aziz Tanelçi'yi yaraladı. Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İşte tüm detaylar...
25.11.2021 22:24
- Son Güncelleme: 25.11.2021 22:26
Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Luna Park Aile Sağlık Merkezinde meydana gelen olayda Dr. Aziz Tanelçi ile tartışan hasta, bıçak çekerek doktora saldırdı.
ELİNDEKİ BIÇAKLA DOKTORU YARALADI
Yaralı olarak kaçan doktor, haber verilmesi üzerine 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.