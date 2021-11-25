Ankara'da halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi: Çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtardık
Çankaya Simon Bolivar Bulvarı'nda seyir halindeyken arızalanan özel halk otobüsünün sürücüsü, dikkati ve tecrübesi sayesinde muhtemel bir faciayı son anda önledi. Seyir halindeyken gaz pedalı takılı kalan otobüs şoförü Aytekin Gödek, "O an soğukkanlı bir şekilde gözümü oradaki ağaca kestirdim. Arabayı ancak bu şekilde durdururum diye. Hem durakta hem otobüsün içinde yolcular vardı. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtardık" dedi. Haberin detayları...
25.11.2021 15:46
- Son Güncelleme: 25.11.2021 15:47
Aytekin Gödek idaresindeki 06 AG 076 plakalı Özel Halk Otobüsü, Simon Bolivar Bulvarı'nda seyir halindeyken sistem arızası nedeniyle gaz pedalı takılı kaldı ve frenleri tutmadı. Gödek, durakta bekleyen yolculara çarpmamak için durağın arkasındaki Anayasa Parkı'na girdi.
Kaza anını ve hissettiklerini anlatan otobüs şoförü Aytekin Gödek, 38 yıldır şoförlük yaptığını ve olay anında gaz pedalının takılı kaldığını söyledi.
SİSTEM ARIZASI YAŞANDI
Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, kazanın, şoförün tecrübesi sayesinde can kaybı olmadan atlatıldığını söyledi.