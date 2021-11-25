Ankara’da halk otobüsü şoförünün dikkati muhtemel faciayı önledi: Çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtardık

Durakta bekleyenlere zarar vermemek için bu şekilde bir manevra yaptığını belirten Gödek, "O an soğukkanlı bir şekilde gözümü oradaki ağaca kestirdim. Arabayı ancak bu şekilde durdururum diye. Hem durakta hem otobüsün içinde yolcular vardı. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtardık" dedi.