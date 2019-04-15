Diyarbakır Adliyesi'nde yakalanan ilginç aletler

Diyarbakır Adliye Sarayı'nda son bir yıl içerisinde vatandaşların üst aramalarında ele geçirilen malzemeler basına gösterildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 426 adet bıçak, 152 adet makas, 738 adet neşter-jilet, 5 adet biber gazı, 67 adet kesici ve delici özellikteki cisim ele geçirildi. 1 Ocak 2018'den itibaren de 620 bin 363 kişinin UYAP yakalama sorgusunun yapıldığı bunun sonucunda arama ve yakalaması bulunan bin 259 kişinin yakalandığı kaydedildi.