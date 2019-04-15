Diyarbakır Adliyesi'nde yakalanan ilginç aletler
Diyarbakır Adliyesi'ne giriş esnasında son bir yılda yapılan güvenlik kontrollerinde bin 383 kesici ve delici alet ele geçirildi.
Diyarbakır Adliye binası girişinde kontroller sırasında vatandaşların üzerinde çıkan ve el konulan fare zehirinden yemek çatalına, kelepçe anahtarından ameliyat neşterine bin 388 kesici ve delici alet basın için sergilendi.
Diyarbakır Adliye Sarayı'nda son bir yıl içerisinde vatandaşların üst aramalarında ele geçirilen malzemeler basına gösterildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 426 adet bıçak, 152 adet makas, 738 adet neşter-jilet, 5 adet biber gazı, 67 adet kesici ve delici özellikteki cisim ele geçirildi. 1 Ocak 2018'den itibaren de 620 bin 363 kişinin UYAP yakalama sorgusunun yapıldığı bunun sonucunda arama ve yakalaması bulunan bin 259 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Ele geçirilen malzeme ve yakalanan şahıslarla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, yaklaşık 2 buçuk senedir Diyarbakır Adalet Sarayı'nın ana binasında, diğer ek binalarında adalet hizmetinin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi amacıyla bazı önleyici tedbirler aldıklarını söyledi.