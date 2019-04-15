Haberler Web TV Diyarbakır Adliyesi'nde yakalanan ilginç aletler

Diyarbakır Adliyesi'nde yakalanan ilginç aletler

15.04.2019 16:24

Diyarbakır Adliyesi'ne giriş esnasında son bir yılda yapılan güvenlik kontrollerinde bin 383 kesici ve delici alet ele geçirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları