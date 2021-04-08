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Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiyeyi paylaştı! En uzun ve en kısa oruç hangi ilde?

Rahmet ayı Ramazan'a artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının heyecan ve sevincini yaşamaya başladı bile. Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Vatandaşlar, internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye kolayca ulaşabilecek. Peki en uzun ve en kısa iftar hangi ilimizde? İşte detaylar.

08.04.2021 16:24 - Son Güncelleme: 08.04.2021 16:30
Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiyeyi paylaştı! En uzun ve en kısa oruç hangi ilde?

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Vatandaşlar, internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye kolayca ulaşabilecek.

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Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiyeyi paylaştı! En uzun ve en kısa oruç hangi ilde?

Ayrıca,"vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027`nin sonuna kadar dini günlerin listeleri paylaşıldı.

Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiyeyi paylaştı! En uzun ve en kısa oruç hangi ilde?

Sitedeki bilgilere göre, birinci gün en uzun oruç 15 saat 3 dakikayla Sinop`ta, en kısa oruç ise 14 saat 39 dakikayla Hatay`da tutulacak.

Ramazanın birinci günü ilk iftar saat 18.45`te Hakkari`de, son iftar ise 19.59`da Edirne`de yapılacak.

Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiyeyi paylaştı! En uzun ve en kısa oruç hangi ilde?

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir`de saat 05.05`te olacak ve son iftar Edirne`de yapılacak.

Ramazanın son günü 12 Mayıs`ta, ilk imsak Ardahan`da 03.02`de, ilk iftar Hakkari`de 19.11`de, son imsak Muğla`da 04.19`da, son iftar Edirne`de 20.30`da yaşanacak.

Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiyeyi paylaştı! En uzun ve en kısa oruç hangi ilde?

Son gün Sinop`ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay`da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

Dünya genelinde ramazanın ilk günü en uzun orucu 16 saat 52 dakikayla Norveç`in Tromso, en kısa orucu 13 saat 23 dakikayla Gabon`un Libreville şehirlerindeki Müslümanlar tutacak.