Diyanet 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiyeyi paylaştı! En uzun ve en kısa oruç hangi ilde?

Rahmet ayı Ramazan'a artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının heyecan ve sevincini yaşamaya başladı bile. Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Vatandaşlar, internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye kolayca ulaşabilecek. Peki en uzun ve en kısa iftar hangi ilimizde? İşte detaylar.

08.04.2021 16:24 - Son Güncelleme: 08.04.2021 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





