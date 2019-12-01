Dipsiz Göl'den sonra şimdi de orası! Uzmanlardan korkutan açıklama
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir ve Beyşehir Gölü'nün alarm verdiğini söyledi. Son 10 yılda Eğirdir Gölü'nde 84 kilometrekare su kaybı yaşandığının altını çizen Kesici, gölün tabandan bağlı olduğu Beyşehir Gölü'nde ise son 20 yılda 112 kilometrekare su kaybı yaşandığını ve ortalama derinliğin 26 metreden 5,5 metreye düştüğünü açıkladı.
AŞIRI SULAMA VE GÖLETLER
Eğirdir Gölü'nün tabandan yani yeraltından Beyşehir Gölü ile bağlantılı olduğunu belirten Dr. Kesici, aşırı tarımsal sulama ve etrafındaki binlerce su kuyusu ve göletler nedeniyle beslenmesi engellenen Eğirdir Gölü gibi, Beyşehir Gölü'nün de aynı sorunları yaşadığı uyarısında bulundu.
BEYŞEHİR'DEKİ YÜZEY KAYBI 112 KİLOMETREKARE
Bölgede oluşan obrukların, Meke Gölü'nün kuruması ve Beyşehir Gölü'ndeki aşırı su kaybının temel nedeninin, yer altı sularının kuyular aracılığıyla çekilmesi olduğunu söyledi.Dr. Kesici, "Ayrıca göller biliminde temel bir ilke olan, eğer bir doğal gölün su seviyesi giderek azalırsa artan en büyük doğal olay buharlaşmadır.