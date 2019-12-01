GaleriYaşam

Dipsiz Göl'den sonra şimdi de orası! Uzmanlardan korkutan açıklama

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir ve Beyşehir Gölü'nün alarm verdiğini söyledi. Son 10 yılda Eğirdir Gölü'nde 84 kilometrekare su kaybı yaşandığının altını çizen Kesici, gölün tabandan bağlı olduğu Beyşehir Gölü'nde ise son 20 yılda 112 kilometrekare su kaybı yaşandığını ve ortalama derinliğin 26 metreden 5,5 metreye düştüğünü açıkladı.

01.12.2019 12:18 - Son Güncelleme: 01.12.2019 12:18
Dipsiz Göl'den sonra şimdi de orası! Uzmanlardan korkutan açıklama

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün son 10 yılda 520 kilometrekare olan göl yüzeyinin 84 kilometrekare kayıpla 436 kilometrekareye düştüğü, su seviyesinin de ortalama 16 metreden 6 metreye düştüğü belirlendi.

Dipsiz Göl'den sonra şimdi de orası! Uzmanlardan korkutan açıklama

TTKD bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve uyarıların ardından Beyşehir Gölü'nün de aynı sorunlar nedeniyle hızla yok olduğuna dikkat çekti. Dr. Kesici, iki göl için de tamamen kuruyan Aral Gölü'nü örnek gösterdi.

Dipsiz Göl'den sonra şimdi de orası! Uzmanlardan korkutan açıklama

AŞIRI SULAMA VE GÖLETLER
Eğirdir Gölü'nün tabandan yani yeraltından Beyşehir Gölü ile bağlantılı olduğunu belirten Dr. Kesici, aşırı tarımsal sulama ve etrafındaki binlerce su kuyusu ve göletler nedeniyle beslenmesi engellenen Eğirdir Gölü gibi, Beyşehir Gölü'nün de aynı sorunları yaşadığı uyarısında bulundu.

Dipsiz Göl'den sonra şimdi de orası! Uzmanlardan korkutan açıklama

ORTALAMA DERİNLİK 26 METREDEN 5.5 METREYE DÜŞTÜ
En son araştırmalara göre Beyşehir Gölü'nün 20 yıl önce 26 metre olan su derinliğinin son yıllarda 5,5 metreye kadar düştüğünü açıkladı.

Dipsiz Göl'den sonra şimdi de orası! Uzmanlardan korkutan açıklama

BEYŞEHİR'DEKİ YÜZEY KAYBI 112 KİLOMETREKARE
Bölgede oluşan obrukların, Meke Gölü'nün kuruması ve Beyşehir Gölü'ndeki aşırı su kaybının temel nedeninin, yer altı sularının kuyular aracılığıyla çekilmesi olduğunu söyledi.Dr. Kesici, "Ayrıca göller biliminde temel bir ilke olan, eğer bir doğal gölün su seviyesi giderek azalırsa artan en büyük doğal olay buharlaşmadır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Korkusuz erkek aslan onlarca sırtlanın arasında kaldı! Bakın sonrasında ne oldu?
Korkusuz erkek aslan onlarca sırtlanın arasında kaldı! Bakın sonrasında ne oldu?