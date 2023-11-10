Dilan Polat ve kardeşi cezaevinde rahat durmadı! Sosyetik hırsız kavgası

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevinde olan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu rahat durmadı. Cezaevi hayatına alışamayan Dilan Polat ve Sıla Doğu daha ilk günlerden kavga çıkardı… İşte detaylar…
Türkiye'nin son günlerde gündemi, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tı. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma açılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, tutuklandı.
Herkes sosyal medyada her fırsatta lüks ve gösterişli yaşamlarını paylaşan Polat çiftinin cezaevindeki hayatını merak etmeye başladı.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖTÜ
Şaşalı yaşamıyla dikkat çeken Dilan Polat cezaevine alışamadı. Beğenmediği için cezaevi yemeklerini yemeyen Dilan Polat'ın oldukça fazla sigara içtiği ve bu yüzden bağışıklık sisteminin de çöktüğü ortaya çıktı.