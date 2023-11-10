Dilan Polat ve kardeşi cezaevinde rahat durmadı! Sosyetik hırsız kavgası

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevinde olan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu rahat durmadı. Cezaevi hayatına alışamayan Dilan Polat ve Sıla Doğu daha ilk günlerden kavga çıkardı… İşte detaylar…