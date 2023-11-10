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16 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ! Savunması bu kadarına da pes dedirtti! Önce adım adım takip etti sonra arkadan yaklaşıp...

Bursa'da mide bulandıran bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Hüseyin Raci, 16 yaşındaki liseli D.Ç.'yi okul yolunda adım adım takip edip tacizde bulundu. Güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan Hüseyin Raci sorgusunda "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Kendimi tutamadım" dedi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 12:00 Güncelleme 10 Kasım 2023, 12:00
16 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ! Savunması bu kadarına da pes dedirtti! Önce adım adım takip etti sonra arkadan yaklaşıp... 1

Olay, 1 Kasım'da saat 08.30 sıralarında Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi D.Ç., okula giderken, bir kişi kendisini takip etmeye başladı.

16 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ! Savunması bu kadarına da pes dedirtti! Önce adım adım takip etti sonra arkadan yaklaşıp... 2

Güvenlik kameralarının olmadığı noktada D.Ç.'ye yaklaşan şüpheli, elle taciz etti. Genç kızın bağırması üzerine şüpheli kaçtı. Kızın yardım istediği çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ! Savunması bu kadarına da pes dedirtti! Önce adım adım takip etti sonra arkadan yaklaşıp... 3

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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