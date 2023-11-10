16 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ! Savunması bu kadarına da pes dedirtti! Önce adım adım takip etti sonra arkadan yaklaşıp...

Olay, 1 Kasım'da saat 08.30 sıralarında Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi D.Ç., okula giderken, bir kişi kendisini takip etmeye başladı.

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Güvenlik kameralarının olmadığı noktada D.Ç.'ye yaklaşan şüpheli, elle taciz etti. Genç kızın bağırması üzerine şüpheli kaçtı. Kızın yardım istediği çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.