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Haberler Yaşam Dev yılanın içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! Öğle yemeği için yanlış seçim meğer...

Dev yılanın içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! Öğle yemeği için yanlış seçim meğer...

Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı. Görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Vahşi doğanın doymayan simalarından biri olan bir yılan görenler neye uğradıklarını şaşırdı. Gövdesinde devasa bir şişlik olan yılan çoktan ölmüştü. Görevliler yılanı açtıklarına ise gördükleri karşısına şaşkına döndü. Öğle yemeği için yanlış seçim yapan yılanın acı sonu...

05.01.2022 10:40 - Son Güncelleme: 05.01.2022 10:40
Dev yılanın içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! Öğle yemeği için yanlış seçim meğer...

Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dev yılanın içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! Öğle yemeği için yanlış seçim meğer...

Görüntüler Güney Afrika'da çekildi.

Dev yılanın içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! Öğle yemeği için yanlış seçim meğer...

Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı.

Dev yılanın içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! Öğle yemeği için yanlış seçim meğer...

Kısa bür süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı.

Dev yılanın içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! Öğle yemeği için yanlış seçim meğer...

Manzara korkunçtu...

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