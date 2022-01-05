Dev yılanın içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı! Öğle yemeği için yanlış seçim meğer...
Çalılıkların içinde şişmiş dev yılanı görenler gözlerine inanamadı. Görüntüler Güney Afrika'da çekildi. Vahşi doğanın doymayan simalarından biri olan bir yılan görenler neye uğradıklarını şaşırdı. Gövdesinde devasa bir şişlik olan yılan çoktan ölmüştü. Görevliler yılanı açtıklarına ise gördükleri karşısına şaşkına döndü. Öğle yemeği için yanlış seçim yapan yılanın acı sonu...
05.01.2022 10:40
- Son Güncelleme: 05.01.2022 10:40