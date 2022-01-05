Ailesi Müge Anlı’ya katılıp oğlunu aramıştı! Batuhan Yiğit boğazı kesilmiş halde ormanda bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı.