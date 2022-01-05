Ailesi Müge Anlı'ya katılıp oğlunu aramıştı! Batuhan Yiğit boğazı kesilmiş halde ormanda bulundu
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan hemşire Batuhan Yiğit, 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam olduğunda ise eve dönmedi. Kendisini hiçbir şekilde ulaşılamayan hemşirenin boğazı kesilmiş bir şekilde cesedine ulaşıldı. Talihsiz gencin ailesinin bir süre önce Müge Anlı'ya çıkıp yardım istediği öğrenildi.
05.01.2022 19:33
- Son Güncelleme: 05.01.2022 19:35
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı.