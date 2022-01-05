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Ailesi Müge Anlı'ya katılıp oğlunu aramıştı! Batuhan Yiğit boğazı kesilmiş halde ormanda bulundu

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan hemşire Batuhan Yiğit, 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam olduğunda ise eve dönmedi. Kendisini hiçbir şekilde ulaşılamayan hemşirenin boğazı kesilmiş bir şekilde cesedine ulaşıldı. Talihsiz gencin ailesinin bir süre önce Müge Anlı'ya çıkıp yardım istediği öğrenildi.

05.01.2022 19:33 - Son Güncelleme: 05.01.2022 19:35
Ailesi Müge Anlı’ya katılıp oğlunu aramıştı! Batuhan Yiğit boğazı kesilmiş halde ormanda bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı.

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Ailesi Müge Anlı’ya katılıp oğlunu aramıştı! Batuhan Yiğit boğazı kesilmiş halde ormanda bulundu

30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi. Genç hemşire Yiğit'in durumu merak eden ailesi telefonunu aradı.

Ailesi Müge Anlı’ya katılıp oğlunu aramıştı! Batuhan Yiğit boğazı kesilmiş halde ormanda bulundu

Ancak genç hemşirenin telefonuna ulaşamayan ailesi durumundan şüphelendi. Ailesi durumu hemen polise haber etti. Polis ekiplerinden önce aile, evlatlarını mahallede ve gittiği yerde aramaya başladı.

Ailesi Müge Anlı’ya katılıp oğlunu aramıştı! Batuhan Yiğit boğazı kesilmiş halde ormanda bulundu

TALİHSİZ GENCİN AİLESİ MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ
Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü.

Ailesi Müge Anlı’ya katılıp oğlunu aramıştı! Batuhan Yiğit boğazı kesilmiş halde ormanda bulundu

6 günlük aramda bir sonuca ulaşamayan aile üyelerinden Yiğit'in annesi ve ablası 7. günde ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıktı.

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