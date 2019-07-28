Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca... Vahşi doğadan korkunç görüntüler, kanınız donacak...
Vahşi doğadan korkunç görüntüler, kanınız donacak... Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri hayrete düşürüyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı... Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Ama unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü...
28.07.2019 18:32
- Son Güncelleme: 28.07.2019 18:33
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...
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