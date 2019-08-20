Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca bakın ne oldu

Piton: Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan, değişik türleri bulunan, kimilerinin boyu 10 metreyi, çevresi 80 cm.yi bulabilen, çevik ve güçlü, geceleri avlanan, avını vücuduyla sararak öldürüp yutan, pullu ve parlak olan derisi dericil ikte kullanılan, zehirsiz bir yılandır. Bu anlamda Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan Piton en korkulan canlıların arasında yer verilmiştir.