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Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca bakın ne oldu

Piton: Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan, değişik türleri bulunan, kimilerinin boyu 10 metreyi, çevresi 80 cm.yi bulabilen, çevik ve güçlü, geceleri avlanan, avını vücuduyla sararak öldürüp yutan, pullu ve parlak olan derisi dericil ikte kullanılan, zehirsiz bir yılandır. Bu anlamda Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan Piton en korkulan canlıların arasında yer verilmiştir.

20.08.2019 14:21 - Son Güncelleme: 16.10.2019 16:21
Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca... Görenler gözlerine inanamadı
Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca... Görenler gözlerine inanamadı

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Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca... Görenler gözlerine inanamadı
Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca... Görenler gözlerine inanamadı
Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca... Görenler gözlerine inanamadı
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