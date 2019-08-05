Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca... Görenler gözlerine inanamadı

Vahşi hayvanların doğada yaşadığı karşılaşmalar oldukça merak uyandırıyor. Bu anlamda Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan Piton en korkulan canlıların arasında yer verilmiştir. Bu haberimizde bazı görüntüler derledik. Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Fakat unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi tabiatın gerçek yüzü... Piton değişik türleri bulunan, kimilerinin boyu 10 metreyi, çevresi 80 santimetre.Yi bulabilen, çevik ve güçlü, geceleri avlanan, avını vücuduyla sararak öldürüp yutan, pullu ve parlak olan derisi dericil ikte kullanılan, zehirsiz bir yılandır.

05.08.2019 12:15 - Son Güncelleme: 05.08.2019 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





