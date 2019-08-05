Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca... Görenler gözlerine inanamadı
Vahşi hayvanların doğada yaşadığı karşılaşmalar oldukça merak uyandırıyor. Bu anlamda Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan Piton en korkulan canlıların arasında yer verilmiştir. Bu haberimizde bazı görüntüler derledik. Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Fakat unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi tabiatın gerçek yüzü... Piton değişik türleri bulunan, kimilerinin boyu 10 metreyi, çevresi 80 santimetre.Yi bulabilen, çevik ve güçlü, geceleri avlanan, avını vücuduyla sararak öldürüp yutan, pullu ve parlak olan derisi dericil ikte kullanılan, zehirsiz bir yılandır.
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...