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Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?

İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından sosyal medyada paylaşılan ve "15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem nedeniyle zarar gördü" denilen fotoğraflarla ilgili gerçek ortaya çıktı. Peki köprü deprem nedeniyle zarar gördü mü? Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? İşte detaylar...

26.09.2019 16:08 - Son Güncelleme: 26.09.2019 16:26
Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?

İstanbul'da bugün saat 13:59'da meydana gelen deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ait sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar olduğu iddiası ile paylaşılan görüntülerin, bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu anlaşıldı.

AFAD'TAN DEPREM SONRASI KÖPRÜ AÇIKLAMASI

Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli." denildi.

Sosyal medyada, sözü edilen görsel paylaşılarak, köprünün hasar gördüğü iddiaları dillendirilmişti.

Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?

AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI
AFAD da "İstanbul'daki köprüler zarar gördü" iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. AFAD tarafından yapılan açıklamada köprülerde herhangi bir yapısal problem bulunmadığı bildirildi.

Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?

BAŞKAN ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ
Sosyal medyadaki asılsız iddialar ile ilgili Başkan Erdoğan da bir açıklama yaptı. Erdoğan asılsız iddialara büyük tepki gösterdi.

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