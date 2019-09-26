Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?
İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından sosyal medyada paylaşılan ve "15 Temmuz Şehitler Köprüsü deprem nedeniyle zarar gördü" denilen fotoğraflarla ilgili gerçek ortaya çıktı. Peki köprü deprem nedeniyle zarar gördü mü? Deprem sonrası köprü trafiğe açık mı? İşte detaylar...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar olduğu iddiası ile paylaşılan görüntülerin, bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu anlaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli." denildi.
Sosyal medyada, sözü edilen görsel paylaşılarak, köprünün hasar gördüğü iddiaları dillendirilmişti.