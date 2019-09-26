GaleriYaşam

Hostes uçaktaki iğrenç olayı itiraf etti! Mide bulandıran açıklama

Her gün dünyada milyonlarca kişi uçağa binmektedir. Uçak yolculuğu sırasında hostesler tarafından çeşitli ikramlar yapılmaktadır. Bu bağlamda mide bulandıran bir itiraf geldi. Air Hollywood havayolu şirketinde görevli uçuş görevlisi Jamila Hardwick, uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini anlatarak, uçuş sırasında çay ve kahve içilmemesini önerdi.

26.09.2019 11:16 - Son Güncelleme: 26.09.2019 11:17
Hostes uçaktaki iğrenç olayı itiraf etti! Mide bulandıran açıklama

Inside Edition sitesinin haberine göre Hardwick, havayolu şirketinin kurallarına göre uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini, bu nedenle kendisinin ve iş arkadaşlarının uçakta asla çay ve kahve içmediklerini belirtti.

Hostes uçaktaki iğrenç olayı itiraf etti! Mide bulandıran açıklama

Koltuklardaki katlanır masalarının da her zaman antibakteriyel mendillerle silinmesini öneren Hardwick, uçağı temizleyen ekibin her masayı ayrı ayrı açacak kadar zamanı olmadığı için masaları hiçbir zaman temizlemediğini aktardı.

Hostes uçaktaki iğrenç olayı itiraf etti! Mide bulandıran açıklama

Daha önce Hainan Airlines havayolu şirketinin yaptığı seferle Edinburgh'tan Dublin'e uçan bir yolcu, uçaktaki kir kaplı salona kızarak bunun şimdiye kadar gördüğü en kirli uçak olduğunu söylemişti.

Hostes uçaktaki iğrenç olayı itiraf etti! Mide bulandıran açıklama
Hostes uçaktaki iğrenç olayı itiraf etti! Mide bulandıran açıklama
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Nivea Migros çekiliş sonuçları: Samsung TV, Samsung Galaxy Tab A6, Digitürk çekiliş sonuçları isim listesi
Nivea Migros çekiliş sonuçları: Samsung TV, Samsung Galaxy Tab A6, Digitürk çekiliş sonuçları isim listesi