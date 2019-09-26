Hostes uçaktaki iğrenç olayı itiraf etti! Mide bulandıran açıklama
Her gün dünyada milyonlarca kişi uçağa binmektedir. Uçak yolculuğu sırasında hostesler tarafından çeşitli ikramlar yapılmaktadır. Bu bağlamda mide bulandıran bir itiraf geldi. Air Hollywood havayolu şirketinde görevli uçuş görevlisi Jamila Hardwick, uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini anlatarak, uçuş sırasında çay ve kahve içilmemesini önerdi.
26.09.2019 11:16
- Son Güncelleme: 26.09.2019 11:17
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