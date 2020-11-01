Deprem sonrası geriye bu görüntüler kaldı!

Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremde yerle bir olan ve en çok can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma ekipleri, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışıyor.