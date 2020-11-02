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Tüm Türkiye onu konuşmuştu! İzmir'deki depremde Buse işte böyle kurtarılmış..

İzmir Cuma günü 6.6'lık depremle sarsıldı. Depremin ardından tüm Türkiye Buse ismiyle tanıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bakdemirli'ye söylediği "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım" sözleri yürekleri dağlamıştı. Bakan Pakdemirli, depremde yıkılan binalardan birinin enkazı altında kalan Buse'yle yaptığı telefon görüşmesini ve Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı.

02.11.2020 00:33 - Son Güncelleme: 02.11.2020 00:36
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! İzmir'deki depremde Buse işte böyle kurtarılmış..

İzmir Cuma günü 6.6'lık depremle sarsıldı. Depremin ardından tüm Türkiye Buse ismiyle tanıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bakdemirli'ye söylediği "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım" sözleri yürekleri dağlamıştı. Bakan Pakdemirli, depremde yıkılan binalardan birinin enkazı altında kalan Buse'yle yaptığı telefon görüşmesini ve Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı.

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Tüm Türkiye onu konuşmuştu! İzmir'deki depremde Buse işte böyle kurtarılmış..

Bakan Pakdemirli o anları şu sözlerle anlattı:

Tüm Türkiye onu konuşmuştu! İzmir'deki depremde Buse işte böyle kurtarılmış..

"Çok büyük bir afet, her yer toz duman. Kendimi bir anda enkazın üzerinde buldum. O sırada Kızılay'dan görevli bir kızımız görevini çok iyi şekilde yapmaya çalışıyordu.

Tüm Türkiye onu konuşmuştu! İzmir'deki depremde Buse işte böyle kurtarılmış..

İçeride üzerine ağırlık düşmüş, kıpırdayamayan bir kızımız var. O psikolojideki bir insan moral verici bir şeylere ihtiyacı var. Tarım ve Orman Bakanı olarak telefonu ben elime aldım.

Tüm Türkiye onu konuşmuştu! İzmir'deki depremde Buse işte böyle kurtarılmış..

"Sadece senden sakin olmanı istiyorum, sadece bana tarif et" dedim. Binayı bilen bir arkadaşla birlikte nerede olabileceğini tahmin ettik. Hemen anladık ki giriş katında bir yerde Buse. Aşağı indik.

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