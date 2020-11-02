Tüm Türkiye onu konuşmuştu! İzmir'deki depremde Buse işte böyle kurtarılmış..
İzmir Cuma günü 6.6'lık depremle sarsıldı. Depremin ardından tüm Türkiye Buse ismiyle tanıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bakdemirli'ye söylediği "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım" sözleri yürekleri dağlamıştı. Bakan Pakdemirli, depremde yıkılan binalardan birinin enkazı altında kalan Buse'yle yaptığı telefon görüşmesini ve Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı.
02.11.2020 00:33
- Son Güncelleme: 02.11.2020 00:36
İzmir Cuma günü 6.6'lık depremle sarsıldı. Depremin ardından tüm Türkiye Buse ismiyle tanıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bakdemirli'ye söylediği "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım" sözleri yürekleri dağlamıştı. Bakan Pakdemirli, depremde yıkılan binalardan birinin enkazı altında kalan Buse'yle yaptığı telefon görüşmesini ve Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı.
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