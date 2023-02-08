DEPREM RİSK HARİTASI 2023 || e-Devlet: Deprem riski sorgulama! HASAR TESPİTİ nasıl yapılır? | Evim depreme dayanıklı mı?

Bölgelere göre bakıldığında en yüksek sigortalılık oranı yüzde 62.9 ile Marmara Bölgesi'nde. Bölgedeki 6.8 milyon konutun 4.3 milyonunun deprem sigortası var. Marmarayı yüzde 56.20 ile Ege, yüzde 50.3 ile Doğu Anadolu takip ediyor. Karadeniz ise yüzde 46.1 ile sigortalı konut sayısının en az olduğu bölge durumunda.