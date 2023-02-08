DEPREM RİSK HARİTASI 2023 || e-Devlet: Deprem riski sorgulama! HASAR TESPİTİ nasıl yapılır? | Evim depreme dayanıklı mı?
Deprem risk haritası en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Tüm ülkeyi yasa boğan ve gece boyunca da devam eden artçı depremlerin ardından vatandaşlar Türkiye Deprem Haritası'nı araştırmaya başladı. Evinin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyenler 'deprem riski sorgulama' ekranını aratıyor. İşte deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı...
Türkiye Deprem Haritası'nı araştırmaya başladı.Afet sonrası evinin güvenliğini merak edenler e-Devlet ve DASK üzerinden bina risk durumu öğrenebilir.
KONUTLARIN YÜZDE 54.7'Sİ SİGORTALI
DASK, 2023 yılında depremde hasar gören evler için ödenecek azami teminat tutarını 320 bin liradan 640 bin liraya çıkarmıştı. Poliçe yenilemelerinde uygulanan indirim ise yüzde 20'ye yükseltildi. DASK'ta 7 risk grubu ve 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 tarife fiyatı bulunuyor.
Bölgelere göre bakıldığında en yüksek sigortalılık oranı yüzde 62.9 ile Marmara Bölgesi'nde. Bölgedeki 6.8 milyon konutun 4.3 milyonunun deprem sigortası var. Marmarayı yüzde 56.20 ile Ege, yüzde 50.3 ile Doğu Anadolu takip ediyor. Karadeniz ise yüzde 46.1 ile sigortalı konut sayısının en az olduğu bölge durumunda.