Denizli'de fabrikada çalışan işçi 600 araçlık model koleksiyonunu 100 bin liraya dahi satmıyor

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde fabrika işçisi Hakan Başkaya'nın (32), 13 yıl önce bir oyuncak araçla başladığı koleksiyonundaki model otomobil sayısı 600'e ulaştı. Evindeki odasının büyük bölümünü model otomobillerle kaplayan Başkaya, "Belki bu oyuncakların gerçek hallerinden 1 tane bile alamam ama ben onlara sahip olduğum için kendimi çok zengin hissediyorum" dedi.