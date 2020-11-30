Denizli'de fabrikada çalışan işçi 600 araçlık model koleksiyonunu 100 bin liraya dahi satmıyor
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde fabrika işçisi Hakan Başkaya'nın (32), 13 yıl önce bir oyuncak araçla başladığı koleksiyonundaki model otomobil sayısı 600'e ulaştı. Evindeki odasının büyük bölümünü model otomobillerle kaplayan Başkaya, "Belki bu oyuncakların gerçek hallerinden 1 tane bile alamam ama ben onlara sahip olduğum için kendimi çok zengin hissediyorum" dedi. Başkaya şu andaki değeri 30-35 bin lira olan koleksiyonunu için "100 bin lira verseler bile satmam" diyor.
30.11.2020 09:10
- Son Güncelleme: 30.11.2020 09:13
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde fabrika işçisi Hakan Başkaya'nın (32), 13 yıl önce bir oyuncak araçla başladığı koleksiyonundaki model otomobil sayısı 600'e ulaştı. Evindeki odasının büyük bölümünü model otomobillerle kaplayan Başkaya, "Belki bu oyuncakların gerçek hallerinden 1 tane bile alamam ama ben onlara sahip olduğum için kendimi çok zengin hissediyorum" dedi.
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