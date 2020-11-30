Haberler Galeri Yaşam Denizli'de fabrikada çalışan işçi 600 araçlık model koleksiyonunu 100 bin liraya dahi satmıyor

Denizli'de fabrikada çalışan işçi 600 araçlık model koleksiyonunu 100 bin liraya dahi satmıyor

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde fabrika işçisi Hakan Başkaya'nın (32), 13 yıl önce bir oyuncak araçla başladığı koleksiyonundaki model otomobil sayısı 600'e ulaştı. Evindeki odasının büyük bölümünü model otomobillerle kaplayan Başkaya, "Belki bu oyuncakların gerçek hallerinden 1 tane bile alamam ama ben onlara sahip olduğum için kendimi çok zengin hissediyorum" dedi. Başkaya şu andaki değeri 30-35 bin lira olan koleksiyonunu için "100 bin lira verseler bile satmam" diyor.

30.11.2020 09:10 - Son Güncelleme: 30.11.2020 09:13
Denizli'de fabrikada çalışan işçi 600 araçlık model koleksiyonunu 100 bin liraya dahi satmıyor

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde fabrika işçisi Hakan Başkaya'nın (32), 13 yıl önce bir oyuncak araçla başladığı koleksiyonundaki model otomobil sayısı 600'e ulaştı. Evindeki odasının büyük bölümünü model otomobillerle kaplayan Başkaya, "Belki bu oyuncakların gerçek hallerinden 1 tane bile alamam ama ben onlara sahip olduğum için kendimi çok zengin hissediyorum" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Denizli'de fabrikada çalışan işçi 600 araçlık model koleksiyonunu 100 bin liraya dahi satmıyor

Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde yaşayan ve bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan Hakan Başkaya, model otomobil tutkusu ile dikkat çekiyor.

Denizli'de fabrikada çalışan işçi 600 araçlık model koleksiyonunu 100 bin liraya dahi satmıyor

Kentteki bir alışveriş merkezinde 19 yaşındayken beğendiği bir model otomobili satın alan Başkaya, daha sonra model otomobillere ilgi duymaya başladı.

Denizli'de fabrikada çalışan işçi 600 araçlık model koleksiyonunu 100 bin liraya dahi satmıyor

Maaşının bir bölümünü hobisine ayıran Başkaya'nın koleksiyonundaki model otomobillerin sayısı her geçen yıl artarak 600'ü buldu. Başkaya, 13 yılda önemli bir model araç koleksiyonunun sahibi oldu.

Denizli'de fabrikada çalışan işçi 600 araçlık model koleksiyonunu 100 bin liraya dahi satmıyor

MODEL ARABALARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR
Bir koleksiyoner gibi Türkiye'nin farklı kentlerine giden Başkaya, maket arabalar satın alarak koleksiyonunu zenginleştirmeye devam ediyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şeytanın aklına bile gelmez! Meğer oraya saklamış... Siz evde denemeyin
Şeytanın aklına bile gelmez! Meğer oraya saklamış... Siz evde denemeyin