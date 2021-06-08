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Denizi olmayan Denizli'de her yıl üretilen 1800 ton alabalık Uzak Doğu'ya bile ihraç ediliyor

Türkiye'nin deniz olmayan şehirlerinden olan Denizli'de alabalık üretimi gelir kapısı oluşturuyor. Çameli ilçesindeki 108 tesiste her yıl 1800 ton üretilen alabalık Uzak Doğu ülkelerine bile ihraç ediliyor.

08.06.2021 12:07 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:07
Denizi olmayan Denizli'de her yıl üretilen 1800 ton alabalık Uzak Doğu'ya bile ihraç ediliyor

Kent merkezine en uzak ilçelerinden Çameli, alabalık üretimiyle ön plana çıkıyor. Kırsal Elmalı ve Kirazlıyayla mahallelerinde irili ufaklı 108 işletmede, canlı alabalık yetiştiriciliği yapılıyor.

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Denizi olmayan Denizli'de her yıl üretilen 1800 ton alabalık Uzak Doğu'ya bile ihraç ediliyor

Yumurtadan yetiştirilen ve balık çiftliklerindeki havuzlarda büyüklüklerine göre ayrılan alabalıklar, yaklaşık 8- 12 ayda istenilen büyüklüğe ulaşıyor, tesislerde işlemlerden geçirilip 15 ülkeye ihraç ediliyor. Çameli Tarım ve Orman Müdürü Durmuş İvgin, 1985'ten bu yana ilçede kurulan çiftliklerde alabalık üretimi yapıldığını belirtti.

Denizi olmayan Denizli'de her yıl üretilen 1800 ton alabalık Uzak Doğu'ya bile ihraç ediliyor

İlçede faaliyet gösteren işletmelerde yıllık toplam 1800 ton alabalık üretimi yapıldığını dile getiren İvgin, "Tesislerde işlenen balıklar Avrupa ülkelerine, Uzak Doğu ve ABD'ye ihraç ediliyor. Her geçen gün balık üretimimiz artıyor. İç piyasada marka olma yolunda ilerliyoruz.

Denizi olmayan Denizli'de her yıl üretilen 1800 ton alabalık Uzak Doğu'ya bile ihraç ediliyor

Bizi ön plana çıkaran balıkların doğal yetiştirilmesi. Sıcaklığı yaklaşık 8-10 derece olan suyumuz balık üretimine çok uygun. İlçemizin ihracat başarısıyla gururluyuz. Biz ilçemizde bu üretimin daha da artması için girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Denizi olmayan Denizli'de her yıl üretilen 1800 ton alabalık Uzak Doğu'ya bile ihraç ediliyor

LEZZETİNİN SIRRI SUYUNDA
Elmalı Mahallesi'nde alabalık üreten Mustafa Eriş, coğrafi konum ve su kaynakları açısında bölgenin alabalık üretimine oldukça elverişli olduğunu söyledi. Alabalık üretimine yumurtadan başladıklarını ifade eden Eriş, "Havuzlarda yavruları büyütüp yetiştiriyoruz.