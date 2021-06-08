Denizi olmayan Denizli'de her yıl üretilen 1800 ton alabalık Uzak Doğu'ya bile ihraç ediliyor
Türkiye'nin deniz olmayan şehirlerinden olan Denizli'de alabalık üretimi gelir kapısı oluşturuyor. Çameli ilçesindeki 108 tesiste her yıl 1800 ton üretilen alabalık Uzak Doğu ülkelerine bile ihraç ediliyor.
08.06.2021 12:07
- Son Güncelleme: 08.06.2021 12:07
Yumurtadan yetiştirilen ve balık çiftliklerindeki havuzlarda büyüklüklerine göre ayrılan alabalıklar, yaklaşık 8- 12 ayda istenilen büyüklüğe ulaşıyor, tesislerde işlemlerden geçirilip 15 ülkeye ihraç ediliyor. Çameli Tarım ve Orman Müdürü Durmuş İvgin, 1985'ten bu yana ilçede kurulan çiftliklerde alabalık üretimi yapıldığını belirtti.