Denizi olmayan Denizli'de her yıl üretilen 1800 ton alabalık Uzak Doğu'ya bile ihraç ediliyor

Bizi ön plana çıkaran balıkların doğal yetiştirilmesi. Sıcaklığı yaklaşık 8-10 derece olan suyumuz balık üretimine çok uygun. İlçemizin ihracat başarısıyla gururluyuz. Biz ilçemizde bu üretimin daha da artması için girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

