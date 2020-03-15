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Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.

Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi. ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü! Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

15.03.2020 15:54 - Son Güncelleme: 15.03.2020 15:54
Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.
Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.
Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.

Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.
Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.

Olayın yaşandığı şelale ise bu...

Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.
Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.

Ve dalgıç şelaleye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor...

Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.
Denize daldı; ancak hiç ummadığı bir şey oldu; bulduğu 'şey' görenleri şaşkına çevirdi.

Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor.

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