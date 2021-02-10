Sultan 2. Abdülhamid'in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! 'Kadın, bu ecel teridir' Vefatının 103. yılında anılıyor
Osmanlı İmparatorluğu'ndan onlarca padişah gelip geçti ama Sultan II. Abdülhamid en çok konuşulan hükümdarlardan biri oldu. Geride bıraktığı eserler ve gerek kültür-sanat yaşantısı ile diğer Osmanlı Padişahları'ndan daha farklı bir çizgi çizdi. Osmanlı'nın en zor dönemlerinde tahtta olan Sultan 2. Abdülhamid, içeride ve dışarıda uyguladığı siyasetle devleti 33 yıl büyük bir ustalıkla ayakta tuttu Halifelik makamını da kullanarak sömürgeci devletlere karşı mücadele eden 2. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti, eğitim, sağlık, iktisat, kültür-sanat ve diğer birçok alanda gelişim gösterdi. Vefat ettiği günün sabahında da banyosunu yapan Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri ise Müşfika Hanım'ın irkilmesine neden oldu...
Sultan Abdülmecid'in oğlu olan Abdülhamit Han, 21 Eylül 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan vefat etmiş, Abdülmecid'in diğer eşi olan ve çocuğu olmayan Piristü Kadın bakmış, Abdülmecid'in ölümünden sonra Abdülhamit Han'ın eğitimi ile amcası Abdülaziz yakından ilgilenmiştir.
Cihan Harbi´nde (1914–1918) cephelerden gelen acı haberler karşısında çok üzülen yaşlı hünkâr, her yanı tarih kokan ama merkezî ısıtma sistemine ve diğer saraylardaki gibi ihtişamlı şöminelere sahip olmayan Beylerbeyi Sarayı´nda, mangal ateşiyle ısıtılan bir odada ölümü karşılamak zorunda bırakılmıştı.