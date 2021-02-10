Sultan 2. Abdülhamid'in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! 'Kadın, bu ecel teridir' Vefatının 103. yılında anılıyor

Osmanlı İmparatorluğu'ndan onlarca padişah gelip geçti ama Sultan II. Abdülhamid en çok konuşulan hükümdarlardan biri oldu. Geride bıraktığı eserler ve gerek kültür-sanat yaşantısı ile diğer Osmanlı Padişahları'ndan daha farklı bir çizgi çizdi. Osmanlı'nın en zor dönemlerinde tahtta olan Sultan 2. Abdülhamid, içeride ve dışarıda uyguladığı siyasetle devleti 33 yıl büyük bir ustalıkla ayakta tuttu Halifelik makamını da kullanarak sömürgeci devletlere karşı mücadele eden 2. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti, eğitim, sağlık, iktisat, kültür-sanat ve diğer birçok alanda gelişim gösterdi. Vefat ettiği günün sabahında da banyosunu yapan Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri ise Müşfika Hanım'ın irkilmesine neden oldu...

10.02.2021 12:13 - Son Güncelleme: 10.02.2021 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





