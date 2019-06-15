GaleriYaşam

Damada en mutlu gününde kadın giysisi giydirip çorap yıkattılar

Aydın'ın Çine ilçesinde düğün günü gelenek gereği arkadaşlarınca yaklaşık 3 saat eziyet edilen damadın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Dudağına ruj sürülerek ters çevrilen kazanın üstünde oynayan, kapkara olan çoraplarını leğende yıkayan, yumurta pişirip geline ve arkadaşlarına yediren damadı daha fazla "işkence"den yağmur kurtardı.

15.06.2019 22:11 - Son Güncelleme: 15.06.2019 22:11
Damada en mutlu gününde kadın giysisi giydirip çorap yıkattılar

Aydın'ın Çine ilçesinde dünyaevine giren bir damat, gelenek gereği dudağına ruj sürüldüğü, kazanın üstünde oynatıldığı, leğende çorap yıkadığı yaklaşık 3 saat geçirdi.

Damada en mutlu gününde kadın giysisi giydirip çorap yıkattılar

Merve Danışman ile hayatını birleştiren Naci Eriş, gelini Koçarlı ilçesinde konvoy eşliğinde babaevinden alıp düğünün yapıldığı Çine'ye bağlı Çöğürlük Mahallesi'ne getirdi.

Damada en mutlu gününde kadın giysisi giydirip çorap yıkattılar

Arkadaşları tarafından gelin arabasından indirilerek gelenek gereği yöresel kadın kıyafetleri giydirilen Eriş'in dudağına da ruj sürüldü. Daha sonra işini daha da zorlaştırmak için ters çevrilen küçük bir kazanın üstüne çıkartılan damat, ayağında çorapla oynadı.

Damat, oyunu tamamladıktan sonra kazan karasına bulanmış çoraplarını çıkarıp leğende yıkadı.

Damada en mutlu gününde kadın giysisi giydirip çorap yıkattılar

DAHA FAZLA "İŞKENCE"DEN YAĞMUR KURTARDI
Eriş, arkadaşlarının acıktıklarını söylemesi üzerine mahalle meydanında pişirdiği yumurtaları geline ve arkadaşlarına tek tek yedirdi.

Damada en mutlu gününde kadın giysisi giydirip çorap yıkattılar

Davetlilerle bir süre zeybek oynayan damat, ardından eline aldığı süpürgeyle yerleri süpürdü.

Hazırlanan diğer "işkenceler", yağmurun başlaması nedeniyle iptal edildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte hayatınızı kolaylaştıracak masrafsız ve pratik bilgiler...
İşte hayatınızı kolaylaştıracak masrafsız ve pratik bilgiler...