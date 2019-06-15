Damada en mutlu gününde kadın giysisi giydirip çorap yıkattılar
Aydın'ın Çine ilçesinde düğün günü gelenek gereği arkadaşlarınca yaklaşık 3 saat eziyet edilen damadın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Dudağına ruj sürülerek ters çevrilen kazanın üstünde oynayan, kapkara olan çoraplarını leğende yıkayan, yumurta pişirip geline ve arkadaşlarına yediren damadı daha fazla "işkence"den yağmur kurtardı.
15.06.2019 22:11
- Son Güncelleme: 15.06.2019 22:11
Arkadaşları tarafından gelin arabasından indirilerek gelenek gereği yöresel kadın kıyafetleri giydirilen Eriş'in dudağına da ruj sürüldü. Daha sonra işini daha da zorlaştırmak için ters çevrilen küçük bir kazanın üstüne çıkartılan damat, ayağında çorapla oynadı.
Damat, oyunu tamamladıktan sonra kazan karasına bulanmış çoraplarını çıkarıp leğende yıkadı.
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